Почетные ветераны выбраны в Нижнем Тагиле

9 августа на 16-м внеочередном заседании Нижнетагильской городской Думы был утвержден список почетных ветеранов.
9 августа состоялось 1-е внеочередное заседание городской Думы Нижнего Тагила, на котором присутствовал врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Одним из вопросов повестки дня стало присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил» нескольким горожанам.
Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, представил к особому званию пять человек: Милиссу Гонтарь, Галину Копылову, Нинель Соколову, Анну Столбову и Ефима Ширинкина.
Каждый из этих людей имеет трудовой стаж сроком более 30 лет, более пяти лет активной общественной деятельности на пенсии, а также личные заслуги по инициированию и реализации гражданских инициатив, направленных на развитие Нижнего Тагила.
Все депутаты собрания поддержали данные кандидатуры. Решением думы все предложенные кандидаты получили звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил».