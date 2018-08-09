Почетные ветераны выбраны в Нижнем Тагиле

Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, представил к особому званию пять человек: Милиссу Гонтарь, Галину Копылову, Нинель Соколову, Анну Столбову и Ефима Ширинкина.

Каждый из этих людей имеет трудовой стаж сроком более 30 лет, более пяти лет активной общественной деятельности на пенсии, а также личные заслуги по инициированию и реализации гражданских инициатив, направленных на развитие Нижнего Тагила.