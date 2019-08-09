Екатеринбурженка отсудила у судебных приставов 130 тысяч рублей за сорванный отдых

Свердловчанка заранее приобрела туристическую путевку и прибыла в аэропорт Домодедово в день отлета. Однако отправиться на отдых ей не удалось из-за непогашенного долга по транспортному налогу в размере 38 тысяч рублей. При этом, как отмечает свердловчанка, о начале исполнительного производства приставы ранее ее не уведомляли.

Женщина погасила задолженность и подала иск в суд с требованием возместить ей убытки. Суд постановил взыскать в пользу истицы 130 тысяч рублей — стоимость турпутевки, оплату за проживание в отеле и стоимость визы. Иск был удовлетворен частично, женщина намеревалась взыскать 150 тысяч рублей.