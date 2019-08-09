Глава ЛГБТ-центра в Екатеринбурге после угроз «Пилы» покинула Россию
Сегодня, 16:02ОбществоФото: Страница Анны Плюсниной в соцсети
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Руководитель ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Анна Плюснина уехала из страны после угроз сообщества «Пила», пишет РИА SM-News со ссылкой на собственные источники.
Сюжеты: Екатеринбург
Плюснина сейчас может находиться в Германии, о чем косвенно свидетельствуют записи на ее странице в соцсети. Напомним, что ЛГБТ-центр по электронной почте получил угрозы от сообщества «Пила». Общественникам угрожали расправой, если они не прекратят свою деятельность.
После этого в ресурсном центре было принято решение об усилении мер безопасности, а с сотрудниками проведен инструктаж. Общественники обратились в правоохранительные органы, доступ на сайт «Пилы» был заблокирован, однако личности организаторов сообщества не установлены.
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