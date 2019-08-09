Глава ЛГБТ-центра в Екатеринбурге после угроз «Пилы» покинула Россию

Плюснина сейчас может находиться в Германии, о чем косвенно свидетельствуют записи на ее странице в соцсети. Напомним, что ЛГБТ-центр по электронной почте получил угрозы от сообщества «Пила». Общественникам угрожали расправой, если они не прекратят свою деятельность.