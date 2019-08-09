Мать заключенной в скандальной ИК-16 заявила об исчезновении девушки. ФСИН её «нашла»

В марте общественники сообщали о пытках в ИК-16 и называли её концлагерем для женщин, но позже в суде эти заявление были опровергнуты. Несмотря на это, Людмила Мышкина опасается за жизнь и здоровье дочери. Женщина говорит, что несколько раз звонила в администрацию учреждения, чтобы узнать о её состоянии, но добиться ответа не смогла. Однако в свердловском упралении ФСИН TagilCity.ru заверили, что беспокоиться не о чем — с девушкой всё в порядке.

С осужденной всё в порядке, но на период своего якобы исчезновения она на самом деле находилась в штрафном изоляторе. Это никак не связано с её жалобами — она попала туда за невежливое обращение к сотруднику колонии. Что касается жалоб, над учреждениями ФСИН есть надзорное ведомство, которое регулярно проводит проверки, и чаще всего жалобы оказываются необоснованными. Да, бывает, что сотрудники колонии нарушают права осужденных, но это не тот случай. Надо понимать, что конкретно эта девушка отбывает наказание не первый раз, а у рецидивистов часто возникают проблемы с соблюдением режима,заявил пресс-серетарь ГУФСИН

Людмила Мышкина признаёт, что у её дочери «сложный» характер, но считает, что сотрудники колонии могли использовать это против неё. По словам Левченко, «потерянная» осужденная в ближайшее время освободится из изолятора, и её будет предложено созвониться с матерью. При этом он подчеркнул, что сотрудники колонии не вправе заставлять заключенных звонить кому-либо или самостоятельно предоставлять информацию об их состоянии по телефону.