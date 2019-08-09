Пинаев отчитал тагильских чиновников за срыв сроков строительства спортзала гимназии

Пинаев настоял, чтобы Служба заказчика городского хозяйства свозила подрядчика на объекты, которыми занимался «Стройкомплекс», и показала пример того, как необходимо работать.

Проведите с подрядчиком воспитательную беседу. Если они не сдадут, значит, убирайте их оттуда. А то сказки про белого бычка рассказывают,цитирует издание слова мэра.