Пинаев отчитал тагильских чиновников за срыв сроков строительства спортзала гимназии
Сегодня, 11:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
9 августа глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитал чиновников за срыв сроков строительства «губернаторского» спортзала православной гимназии, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пинаев настоял, чтобы Служба заказчика городского хозяйства свозила подрядчика на объекты, которыми занимался «Стройкомплекс», и показала пример того, как необходимо работать.
Проведите с подрядчиком воспитательную беседу. Если они не сдадут, значит, убирайте их оттуда. А то сказки про белого бычка рассказывают,цитирует издание слова мэра.
Напомним, спортзал гимназии должен быть сдан в эксплуатацию 1 сентября, работами занимается ООО «МС-ГРУП». Деньги на строительство были выделены из областной казны. Подрядчик в ходе торгов снизил стоимость работ с 60,7 миллиона рублей до 59,9 миллиона рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей