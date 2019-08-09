Политологи: идеи Анатолия Артамонова всколыхнут националистов в Татарстане и Башкирии

Этот год является официально историческим, поскольку тогда Московское княжество перестало выплачивать дань ордынскому хану. В ответ в ноябре 1480 года хан Ахмат, чтобы взыскать с Москвы задолженность, собрал сильную армию, однако свыше месяца русские и ордынские войска находились по разные стороны небольшой реки, после чего вернулись на Волгу. После смерти Ахмата Москва была оставлена в покое.

Однако, непонятно, почему Анатолий Артамонов, являющийся прагматиком, намерен поднять события прошлого на федеральный уровень, пишут «Новые известия». Политологи сходятся во мнении, относительно необходимости для Калужского региона поддерживать свой исторический бренд. Так, территория по факту стала частью большой московской агломерации, что оправдывает появление аналогичного рода инициатив. Область нуждается в подчеркивающих собственную идентичность событиях, чтобы занять место в истории. Поскольку все федеральные значимые события так или иначе связаны с Москвой, Артамонов хочет устранить эту несправедливость.

Вместе с тем, политические аналитики считают плохой идеей выводить праздник на федеральный уровень, так как может возникнуть недоумение “противников” — второго по численности народа в стране.

Со слов политолога Аббаса Галлямова, это решение станет поводом для татарских националистов снова заявить о том, что русские выражают “нелюбовь” по отношению к ним. Общий рост протестных настроений заставляет задумываться о таких вещах в первую очередь, подчеркивает Аббас Галлямов.

Сомнения вызывает и «узнаваемость» самой даты, недостаточно изученной историками: стояние не имеет четкой географической локализации, а также не отражено в иностранных хрониках. Наряду с тем, новые праздники и памятные даты вызовет непонимание скептиков, которые сочтут это поводом для того, чтобы попросить денег у Москвы.