Правительство России выделит шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров

Медведев подчеркнул, что сейчас наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в Красноярском крае и Иркутской области. Для борьбы со стихией используются самолеты МЧС, военная техника. Как сообщил Медведев, работа по ликвидации стихийного бедствия будет продолжаться. Кроме того, 600 миллионов рублей получила Амурская область, деньги выделены на ликвидацию паводка.