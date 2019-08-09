Правительство России выделит шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров
Сегодня, 09:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил, что на тушение лесных пожаров из резервного фонда выделят шесть миллиардов рублей, пишут «Новые известия».
Медведев подчеркнул, что сейчас наиболее сложная ситуация с пожарами наблюдается в Красноярском крае и Иркутской области. Для борьбы со стихией используются самолеты МЧС, военная техника. Как сообщил Медведев, работа по ликвидации стихийного бедствия будет продолжаться. Кроме того, 600 миллионов рублей получила Амурская область, деньги выделены на ликвидацию паводка.
В настоящий момент площадь действующих пожаров в Сибири составляет 4,5 миллиона гектаров.
Напомним, 8 августа в Сибирь из Свердловской области по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева направлены парашютисты для помощи в ликвидации ЧС.
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