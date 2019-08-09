Роспотребнадзор предостерёг уральца, разрешившего торговать урожаем в своём магазине
В адрес уральского бизнесмена, который ранее позвал садоводов торговать урожаем в свой магазин, Роспотребнадзор вынес предупреждение о недопустимости нарушения требований Санпина, сообщает E1. Ведомство пригрозило проверками и штрафами, в случае, если предприниматель проигнорирует рекомендации.
Предупреждение было направлено по почте после того, как заявление Ивана Зайченко, благодаря СМИ, стало достоянием общественности.
Мы предлагаем не допускать реализацию товара без документов, которые подтверждают качество и безопасность, а также свидетельствуют о том, где выращены продукты и так далее. Будем надеяться, что бизнесмен прислушается, будем держать эту ситуацию на контроле,рассказали представители Роспотребнадзора.
Если предприниматель всё же пустит садоводов со своей продукцией на прилавки, то к нему могут прийти с внеплановой проверкой и выписать штраф. Иван в интервью журналистам отметил, что письма от Роспотребнадзора на данный момент не получал, а после получения планирует его внимательно изучить. Он также сказал, что в любом случае не намерен вступать с ведомством в противоборство.
Напомним, днём ранее владелец магазина «Жизньмарт» в Екатеринбурге Иван Зайченко разрешил пенсионерам продавать заготовки и овощи в его торговом помещении. В прошлом году бизнесмен бесплатно раздавал малоимущим просроченные продукты. Однако через несколько дней предприниматель получил предупреждение от Роспотребнадзора.