Роспотребнадзор предостерёг уральца, разрешившего торговать урожаем в своём магазине

Предупреждение было направлено по почте после того, как заявление Ивана Зайченко, благодаря СМИ, стало достоянием общественности.

Мы предлагаем не допускать реализацию товара без документов, которые подтверждают качество и безопасность, а также свидетельствуют о том, где выращены продукты и так далее. Будем надеяться, что бизнесмен прислушается, будем держать эту ситуацию на контроле,рассказали представители Роспотребнадзора.

Если предприниматель всё же пустит садоводов со своей продукцией на прилавки, то к нему могут прийти с внеплановой проверкой и выписать штраф. Иван в интервью журналистам отметил, что письма от Роспотребнадзора на данный момент не получал, а после получения планирует его внимательно изучить. Он также сказал, что в любом случае не намерен вступать с ведомством в противоборство.