Свердловский минспорт обвинили в двойных стандартах из-за забега «Европа-Азия»

Нежелание пускать бегунов на стадион выразил глава ФК «Урал» Григорий Иванов, он сообщил, что опасается за газон. Его поддержал министр спорта региона Леонид Рапопорт.

Крицкий обвинил минспорт в двойных стандартах, напомнив, что недавно на стадионе прошел концерт группы «Ленинград», собравший более 30 тысяч человек.

Двойные стандарты, как обычно. Почему все делается за два дня до старта? Видимо, люди, отвечающие за спорт у нас, не занимаются его развитием, а пытаются просто избежать ответственности,пишет Крицкий в колонке на портале Е1.