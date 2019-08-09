Свердловский минспорт обвинили в двойных стандартах из-за забега «Европа-Азия»
Сегодня, 15:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Руководитель АО «Ледовая арена» Даниил Крицкий возмущен переносом финиша забега «Европа — Азия» с «Екатеринбург Арены».
Сюжеты: Екатеринбург
Нежелание пускать бегунов на стадион выразил глава ФК «Урал» Григорий Иванов, он сообщил, что опасается за газон. Его поддержал министр спорта региона Леонид Рапопорт.
Крицкий обвинил минспорт в двойных стандартах, напомнив, что недавно на стадионе прошел концерт группы «Ленинград», собравший более 30 тысяч человек.
Двойные стандарты, как обычно. Почему все делается за два дня до старта? Видимо, люди, отвечающие за спорт у нас, не занимаются его развитием, а пытаются просто избежать ответственности,пишет Крицкий в колонке на портале Е1.
Он также подчеркну, что во многих странах на стадионах проводятся массовые мероприятия, и для этого придумана система защиты покрытия футбольного поля.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей