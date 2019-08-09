В Белоярском бывший замглавы округа осуждён на 8 лет за получение взятки

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2014 года Прохоренко обратился к директору одной из фирм, которая занималась строительством газовых котельных, и предложил ему содействие в заключении муниципальных контрактов по модернизации ЖКХ округа. За свои услуги замглавы попросил 10% от цены контрактов. В итоге с ноября 2014 по января 2015 года Прохоренко получил в качестве взятки сумму в размере 3,3 млн рублей.

Вынесенное в его отношении обвинительное заключение Свердловский областной суд отменил в декабре 2017 года и направил дело на повторное рассмотрение, освободив чиновника из-под стражи. В рамках нового уголовного дела государственное обвинение доказало вину подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Следующие 8 лет и 6 месяцев бывший замглава округа проведёт в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить в пользу бюджета государства штраф в размере 33 млн рублей и лишил права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок до 2 лет.