В Екатеринбурге начался суд по резонансному ДТП на улице Фурманова

Владимир Пузырев обвиняется по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть», «Хулиганство», «Использование заведомо подложного документа».

Пузырев, по версии следствия, использовал поддельную медсправку для получения водительского удостоверения. Мужчине нельзя было управлять автомобилем по причине наличия у него заболевания. Обвиняемый отрицает вину, однако в рамках следствия он прошел несколько экспертиз, которые показали, что в момент ДТП он был вменяем.