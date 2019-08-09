В Екатеринбурге начался суд по резонансному ДТП на улице Фурманова
9 августа стартовал судебный процесс по резонансному ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге, в котором пострадали женщина с двухгодовалым малышом и 36-летний мужчина, пишет «Джаст медиа».
Владимир Пузырев обвиняется по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть», «Хулиганство», «Использование заведомо подложного документа».
Пузырев, по версии следствия, использовал поддельную медсправку для получения водительского удостоверения. Мужчине нельзя было управлять автомобилем по причине наличия у него заболевания. Обвиняемый отрицает вину, однако в рамках следствия он прошел несколько экспертиз, которые показали, что в момент ДТП он был вменяем.
Напомним, ДТП на улице Фурманова произошло в октябре прошлого года. Пузырев за рулем иномарки выехал на тротуар, где сбил женщину с ребенком и мужчину. Потерпевшая получила перелом позвоночника, ребенок длительное время находился в коме, мужчина также получил травмы различной степени тяжести.