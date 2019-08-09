В Екатеринбурге общественники устроили в приют пенсионера с ВИЧ
Сегодня, 11:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге общественники помогли пенсионеру с ВИЧ попасть в приют, пишет Ура.ру со ссылкой на фонд «Новая жизнь».
Сюжеты: Екатеринбург
Пенсионер был вынужден жить в коллективном саду, так как его не принимали в приют из-за заболевания.
ВИЧ до сих пор входит в список противопоказаний для устройства в приюты,пояснила журналистам издания руководитель «Новой жизни» Вера Коваленко.
Общественники обратились в Центр СПИДа, где удалось получить справку о том, что пенсионер не опасен. Документ был выдан в виде исключения. Также оказалось, что мужчина давно поставлен на учет и должен получать необходимое лечение. Пожилой свердловчанин смог попасть в приют.
Активисты подчеркнули, что в подобном положении могут оказаться и другие люди со СПИДом, вопрос получения ими социальных услуг в стационарной форме необходимо регламентировать.
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