В Нижнем Новгороде открылся центр реабилитации инвалидов при участии ФСС

Для Нижнего Новгорода открытие центра стало первым социально-значимым проектом в своем роде. После открытия центра инвалидам региона будут доступны технические средства реабилитации (ТСР), которые были созданы по инновационным технологиям, сообщает newsnn.ru.

Центр будет иметь собственную транспортно-логистическую систему. Также ассортимент пунктов выдачи ТСР будет постоянно увеличиваться. Отмечается, что все ТСР можно взять в аренду. Кроме того, на территории центров будет работать «школа ухода», где обучают правильной работе с ТСР.

Сам центр был создан исходя из соображений максимального комфорта. В нем имеется система распределение очередей, а также видео и аудио наблюдение. Для маломобильных граждан также созданы все необходимые условия.

Заместитель председателя Фонда социального страхования России Алексей Кошелев отметил, что новый центр в Нижнем Новгороде станет третьим в стране. Два других расположились на территориях Санкт-Петербурга и Орла. Кошелев подчеркнул, что сотрудники Фонда работают над вопросом доставки ТСР на дом. Также повышается качество предоставляемых услуг, благодаря чему родственники могут получить полноценные консультации по вопросам ТСР, и научиться пользоваться средствами.

В организации центра участвовал один из поставщиков ТСР, с которым нижегородское отделение фонда сотрудничает на основе госконтракта.

Также по итогам 2018 года региональное отделение ФСС обеспечило инвалидов 11,2 миллионами единиц технических средств реабилитации на общую сумму в 729 миллионов рублей. В 2019 году объем финансирования был расширен до 744, миллионов рублей. Это позволит приобрести 10,5 миллионов единиц ТСР и протезно-ортопедических изделий.