В Нижнем Тагиле после реставрации открыли памятник погибшим в Гражданской войне
Сегодня, 17:03ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле после восстановления открыли памятный камень погибшим в боях Гражданской войны, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее основание памятника было разрушено, а территория возле него заросла кустарником. Помимо этого, недалеко от мемориала образовалась несанкционированная свалка.
С помощью спонсоров — строительных организаций и индивидуальных предпринимателей — камень восстановили.
Сегодня мы видим результат работы социально ответственного бизнеса города, когда он думает не только о своем процветании, но и о развитии нашего города, сказал начальник управления территориального развития и общественных связей администрации города Алексей Храмцов.
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