В Нижнем Тагиле после реставрации открыли памятник погибшим в Гражданской войне

Ранее основание памятника было разрушено, а территория возле него заросла кустарником. Помимо этого, недалеко от мемориала образовалась несанкционированная свалка.

Сегодня мы видим результат работы социально ответственного бизнеса города, когда он думает не только о своем процветании, но и о развитии нашего города, сказал начальник управления территориального развития и общественных связей администрации города Алексей Храмцов.