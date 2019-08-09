В Нижнем Тагиле прошёл конкурс пожарных. Со всей области приехали лучшие из лучших

Начальник нижнетагильского гарнизона противопожарной службы Сергей Колчин рассказал, что лучший караул области будет защищать честь главного управления на региональном конкурсе в городе Тобольск. Позже победители региональных этапов посоревнуются за звание лучшего караула России.

Также, по словам Сергея Колчина, в областном этапе участвовало три тагильские команды: караул девятого отряда 11-й пожарной части, четвёртого отряда 36-й пожарная часть и 54-й пожарной части второго отряда.

Пожарные соревнуются в той работе, с которой сталкиваются в своей повседневной деятельности: установка автомобиля на водоём, забор воды, прокладка магистральной линии и спасение пострадавшего,говорит Колчин.

Это подтвердили и участники соревнований. Двое бойцов 55-й пожарной части города Ревда рассказали о повседневных тренировках.

Это повседневная наша работа. Также всё это мы отрабатываем каждую рабочую смену. Каждую смену разное, а на соревнования просто всё комбинировано подряд,говорят огнеборцы.

Фото: tagilcity.ru

Тем не менее они отметили, что невозможно просчитать любой пожар и для каждого нужен особый подход.

Конечно одинаковых пожаров не бывает, всегда возникают нюансы. Здесь основные навыки пожарных сконцентрированы в спорт, чтобы набивать руку,рассказали пожарные.

Начальник учебно-тренировочного полигона главного управления МЧС по Свердловской области Олег Блинов, а по совместительству Главный судья секундометрист данного конкурса рассказал, что быть судьёй не менее сложно.

Чтобы быть тренером и судьёй нужно иметь опыт работы в боевых подразделениях пожарных, чтобы понимать и видеть нарушения. А за каждое нарушение добавляется 5 секунд к общему времени. Все действия на соревнованиях должны соответствовать четкому регламенту, на пожаре от этого могут зависеть жизни,рассказал Блинов.

Фото: tagilcity.ru

Сергей Колчин отметил, что не важно какая часть победит, потому, что плохих людей среди пожарных нет, но всё-таки пожелал удачи именно тагильчанам.

Плохих и слабых людей в пожарной охране нет. Пусть победит сильнейший,заявил Колчин.