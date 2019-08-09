В Нижнем Тагиле труп женщины пролежал в квартире почти целый месяц

По словам соседей, погибшая проживала одна в съёмной квартире и ни с кем не общалась. Иногда к ней кто-то приходил, но это было редкостью. Соседка погибшей Людмила заявила, что раньше в квартире жила семья, а позже её начали сдавать. Девушку долго не могли обнаружить, потому что окно и балкон в квартире были открыты и запах в основном шел на улицу, а в подъезд почти не проходил из-за плотной двери.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали TagilCity.ru, что случившееся не носит криминальный характер — уголовное дело не заведено. Также жильцы пожаловались, что после вскрытия двери запах распространился даже на соседний подъезд, а два сеанса дезинфекции видимого результата не принесли. Хозяин квартиры до сих пор не вышел на связь, а дверь квартиры опечатана.

Погибшая 1988 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти и криминала здесь не усмотрено,рассказали руководитель пресс-службы Элина Балуца