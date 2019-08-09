В Нижнем Тагиле труп женщины пролежал в квартире почти целый месяц
В Нижнем Тагиле в одной из квартир дома № 45 на улице Фрунзе 24 дня лежал труп девушки. За это время трупным запахом пропиталось два подъезда, пока соседи погибшей не обратились в городскую администрацию.
По словам соседей, погибшая проживала одна в съёмной квартире и ни с кем не общалась. Иногда к ней кто-то приходил, но это было редкостью. Соседка погибшей Людмила заявила, что раньше в квартире жила семья, а позже её начали сдавать. Девушку долго не могли обнаружить, потому что окно и балкон в квартире были открыты и запах в основном шел на улицу, а в подъезд почти не проходил из-за плотной двери.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали TagilCity.ru, что случившееся не носит криминальный характер — уголовное дело не заведено. Также жильцы пожаловались, что после вскрытия двери запах распространился даже на соседний подъезд, а два сеанса дезинфекции видимого результата не принесли. Хозяин квартиры до сих пор не вышел на связь, а дверь квартиры опечатана.
Погибшая 1988 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти и криминала здесь не усмотрено,рассказали руководитель пресс-службы Элина Балуца
Кроме того, полицейские отметили, погибшая арендовала квартиру, а её хозяин по-прежнему не объявился. По их словам, трупный запах распространился на пол, а его замена без владельца невозможна.