В Нижнем Тагиле восстановят после обрушения объект культурного наследия
Сегодня, 16:36ОбществоФото: группа «Типичный тагильчанин»
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Объект культурного наследия «Треуховский дом», стены которого обрушились из-за ливней, будет восстановлен по инициативе мэрии Нижнего Тагила, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сейчас на месте работают специалисты МУП «Тагилдорстрой». Территорию здания обезопасили, огородив ее от прохожих.
Напомним, Треуховский дом включили в число объектов культурного наследия в мае этого года.
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