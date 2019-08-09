Верховный суд разрешил банкам оказывать психологическое давление на должников

Согласно материалам дела, в 2015 году женщина оформила кредит в «Полюс-банке», однако перестала вносить платежи. В 2018 году, с целью взыскания задолженности, сотрудники банка начали писать женщине в соцсетях, а также размещать информацию о должнице на страницах ее знакомых. Помимо этого, на женщину оказывалось давление. Также банк раскрыл ее данные третьим лицам.