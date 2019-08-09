Верховный суд разрешил банкам оказывать психологическое давление на должников
Сегодня, 10:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Верховном суде банкам разрешили отправлять должникам сообщения с нецензурной бранью, писать о должнике в соцсетях и передавать сведения о заемщике третьим лицам, пишут «Новые известия» со ссылкой на данные из системы «Гарант».
Согласно материалам дела, в 2015 году женщина оформила кредит в «Полюс-банке», однако перестала вносить платежи. В 2018 году, с целью взыскания задолженности, сотрудники банка начали писать женщине в соцсетях, а также размещать информацию о должнице на страницах ее знакомых. Помимо этого, на женщину оказывалось давление. Также банк раскрыл ее данные третьим лицам.
Должница пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов на нарушения закона о взыскании задолженности. Суд первой инстанции признал банк виновным и назначил штраф. Это решение подтвердили и вышестоящие суды. Однако Верховный суд отменил штраф, со ссылкой на то, что банк не является «субъектом вмененного административного правонарушения».
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