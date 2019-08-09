Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днём города

В своей поздравительной речи Пинаев подчеркнул вклад тагильчан в развитие города, а также отметил роль Нижнего Тагила в уральской металлургии и истории региона.

Железная столица Урала стала одной из главных опор государства в эпоху великих преобразований, создания новой России, ее металлургии и машиностроения. С XVIII века горнозаводская вотчина Демидовых славилась своими мастерами, являлась, говоря современным языком, центром инноваций, сказал Пинаев.

Главной традицией города глава назвал «постоянное движение вперед». По его мнению, администрация сохраняет экономический и культурный потенциал муниципалитета и приумножает его.

В Нижнем Тагиле строится жилье, современная школа и детские сады с ясельными группами, ремонтируются дороги и образовательные учреждения, благоустраиваются дворовые и общественные территории, создаются спортивные и детские площадки, отметил мэр.

Глава Нижнего Тагила напомнил главный девиз Дня города — «Не словами — делами!» Он также подчеркнул, что слоган является ключевым в ходе подготовки к 300-летию города.

В заключение речи мэр поблагодарил предприятия, организации, предпринимателей, управляющие компании, ТОСы за участие в подготовке к празднику. Тагильчанам Пинаев пожелал «крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и незабываемых впечатлений от предстоящего праздника!»