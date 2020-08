«Он в сознании, но не может двигаться»: стало известно о состоянии писателя Крапивина

81-летнего уральского писателя Владислава Крапивина выписали из больницы после лечения пневмонии. Однако родственники возмущены его состоянием. По их словам, они в отчаянии, так как состояние писателя еще хуже, чем до больницы, пишет E1.

Руководитель детского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина рассказала о том, как проходило лечение, а также каково состояние писателя на сегодняшний день. По ее словам, состояние писателя ухудшилось. Когда его забрали в больницу, 15 июля, то провели КТ, которое показало 25% поражение легких, а также провели другие анализы. После чего Крапивина перевели в палату интенсивной терапии. Она отметила, что два анализа на коронавирус показали отрицательный результат. Однако его оставили в отделении. Также Людмила утверждает, что 28 июля КТ зафиксировало последствия инсульта, который не был подтвержден при поступлении в больницу, а также по какой-то причине был пропущен врачами. Кроме того, у писателя на правом бедре образовалась внутримышечная гематома. Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома, и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Всё это вызывает адскую боль и мучения. Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит, рассказывает Людмила. Людмила также рассказывает, что на данный момент решается вопрос о госпитализации Крапивина в хирургию. Однако он отказывается от больниц. Его сыновья приобрели специальную кровать, а также получили в прокат кислородный аппарат. Напомним, ранее стало известно о госпитализации 81-летнего писателя в реанимацию с пневмонией. Как говорили родственники он находился в тяжелом состоянии в реанимации.

