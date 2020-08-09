«Он в сознании, но не может двигаться»: стало известно о состоянии писателя Крапивина

Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома, и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Всё это вызывает адскую боль и мучения. Он всё время просит пить. Ест с большим трудом, потому что идёт рвота. С нами общается, но больше спит, рассказывает Людмила.