4 могилы обнаружены на месте раскопок в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

С начала раскопок было обнаружено четыре могилы. В первой из них была лучевая кость руки человека, именно ее обнаружили строители во время реконструкции.
Также антропологи нашли еще три неразграбленных захоронения. Одна из могил разрушена, так как находится на месте, где сейчас проложена теплотрасса. Изъят целый человеческий скелет для исследований.
Будут исследовать ДНК, потому что возможности медицины это сейчас позволяют. Хорошо, что череп сохранился,рассказал ИА «Все Новости» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Он пояснил, что существуют прямые родственники Демидовых. После теста станет известно, принадлежат останки тагильским промышленникам или нет.
В могиле, в которой был обнаружен скелет, ученые не нашли нательного креста. Исследователи говорят, что он мог разложиться от времени, если был деревянным.
Напомним, 8 июля во время работ по реконструкции сквера за ДК «Юбилейный» строители обнаружили мраморную плиту, после чего под ней нашли лучевую кость руки человека. На этом месте располагается родовая усыпальница Демидовых. 13 июля на место предполагаемого склепа тагильских промышленников приезжал бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он рассказал, что найденные останки будут исследованы в лаборатории Екатеринбурга, в которой идентифицировали семью Романовых. А на месте бывшей военной части в честь находки Россель предложил построить храм наподобие Выйско-Никольской церкви, которая была разрушена в советское время. Вместо нее был построен дворец культуры. Подготовку к археологическим работам начали в конце июля. На месте работали около 15 человек, из Екатеринбурга было привезено и установлено специальное оборудование.