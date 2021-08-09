Акции Сбербанка выросли до исторического максимума

К 11:46 по московскому времени обыкновенные акции самого крупного в стране банка стали выше на 1,8%, составив 325,77 рубля за штуку. Данный показатель на пять рублей превышает исторический максимум, который был зафиксирован в мае 2021 года. На тот момент цена одной акции составляла 320,19 рубля, пишет сайт vedomosti.ru.
В начале 2021 года Сбербанк продемонстрировал рекордную чистую прибыль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цифры увеличились в 2,5 раза. Прибыль составила 304,5 млрд рублей, по данным финансовой отчетности кредитной организации по МСФО.
Как отмечает финдиректор Сбербанка Александра Бурико, финансовые показатели оказались выше, чем это прогнозировалось. Благодаря этому на 20% удалось поднять рентабельность капитала.
Стоит отметить, что выручка Сбербанка от нефинансового бизнеса достигла 33,6 млрд рублей. Таким образом, зафиксирован рост почти в четыре раза.
Кроме того, пятый год подряд Сбер признается самым дорогим брендом страны в ежегодном списке 50 наиболее крупных брендов России. Международное рейтинговое агентство Brand Finance оценило компанию в 730,6 миллиарда рублей и присвоило рейтинг ААА+. Эксперты отмечают, что Сбер остается конкурентоспособной и надежной компанией, привлекательной для клиентов.