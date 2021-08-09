Акции Сбербанка выросли до исторического максимума

К 11:46 по московскому времени обыкновенные акции самого крупного в стране банка стали выше на 1,8%, составив 325,77 рубля за штуку. Данный показатель на пять рублей превышает исторический максимум, который был зафиксирован в мае 2021 года. На тот момент цена одной акции составляла 320,19 рубля, пишет сайт vedomosti.ru.