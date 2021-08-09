Часть уральских студентов будет учиться дистанционно

Известно, что семинары и практические занятия будут проводиться небольшими группами в очной форме, а потоковые лекции будут проходить онлайн. Об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
Ранее в Министерстве образования порекомендовали всем учебным заведениям отправить на дистанционное обучение непривитых от коронавируса студентов.
Напомним, высшим учебным заведениям имеет смысл отправить на онлайн-формат обучения студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют на руках медицинский отвод, рекомендует Минобрнауки.