Часть уральских студентов будет учиться дистанционно

В Уральском федеральном университете в новом 2021-2022 году занятия будут проходить в смешанном формате.

Известно, что семинары и практические занятия будут проводиться небольшими группами в очной форме, а потоковые лекции будут проходить онлайн. Об этом сообщил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Ранее в Министерстве образования порекомендовали всем учебным заведениям отправить на дистанционное обучение непривитых от коронавируса студентов. Напомним, высшим учебным заведениям имеет смысл отправить на онлайн-формат обучения студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют на руках медицинский отвод, рекомендует Минобрнауки. На дистант отправят непривитых от COVID-19 студентов вузов

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