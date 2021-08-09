Фестиваль «Ладога Фест» финиширует в городе Сортавала

Спортивно-туристский фестиваль «Ладога Фест» будет проходить с 7 до 15 августа. В этом году его поддерживает Фонд Росконгресс.

Фестиваль будет проходить на 10 площадках — это 10 городов Ленобласти и Карелии, расположенные на берегу Ладожского озера. Кроме этого, мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС. Фестиваль открылся многодневной парусной регатой «Большая Ладога». Она стартовала в Новой Ладоге и завершится в Сортавале. Помимо регаты, в рамках фестиваля пройдет организованный мотоклубом OST MC пробег «Ладожское кольцо». Также будут работать детская юношеская модель фестиваля «Ладожская кругосветка», фестиваль дронов «Мне сверху видно все». Зрителей и участников ждут шоу малой авиации, конные соревнования, прыжки с парашютом, командные игры и многое другое. Деловая часть фестиваля распределена между тремя городами. Это Новая Ладога, Олонец, Сортавала. Так, Олонец примет вторую историко-краеведческую конференцию, на которой утвердят «Комитет Сухо». Напомним, Сухо — это искусственный остров в 20 километрах от южного берега Ладожского озера. В годы Великой Отечественной войны на нем был пункт обороны советских войск. Развлекательной частью фестиваля «Ладога Фест» будут фото- и кинофестивали, шоу колокольного звона, гастрономические, танцевальные и прочие мероприятия. Для ценителей старой техники проведут выставку ретромобилей. По словам организаторов фестиваля, он посвящен не только спорту и развлечениям: «Ладога Фест» привлекает внимание к вопросам экологии Ладожского озера. Есть у мероприятия и экономическая составляющая. Фестиваль стимулирует рестораторов и владельцев отелей, а администрации Ленинградской области и Карелии строят новые дороги и спортивные объекты. Партнером Фонда Росконгресс, который поддерживает спортивный фестиваль, выступил холдинг 1MI. Также в этом году впервые прошла зимняя серия мероприятий LADOGA FEST WINTER CUP 2021. Поддержку фестивалю оказали Горнолыжный союз России (ГСР)и Российская школа инструкторов (РШИ). Первый проект «Открываем мир для особенных детей» стартовал 15 января в Ленинградской области. Подробнее о фестивале — на сайте «Ладоги Фест».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter