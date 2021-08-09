Глава Хабаровского края Дегтярев: Парк противопожарной службы обновим

"Текущий ремонт пожарных автомобилей у нас производит водительский персонал. На качество работы это определенно оказывает влияние. Именно поэтому я поручаю заместителю председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ и министру финансов разработать инициативы по изменению текущего положения: какие меры нужно предпринять, в том числе по повышению объема финансирования техобслуживания машин”, - сказал региональный глава.
Кроме того, Михаил Дегтярев добавил, что следует разработать программу по обновлению парка комитета по гражданской защите. Он отметил, что часть денег на обновление парка уже заложена из 2 млрд рублей. Их регион получил на основании решения премьер-министра России Михаила Мишустина. До конца года автопарк Противопожарной службы Хабаровского края пополнится 11 новыми пожарными автоцистернами и одной новой автолестницей.
До этого Дегтярев дал поручение провести полную проверку технического состояния всех пожарных автомобилей, которые есть в Хабаровском крае. Специалисты проверили техническое состояние 230 пожарных машин. По оценке экспертов, к 105 авто есть определенные замечания по техническому состоянию агрегатов и навесного оборудования. Сейчас их ремонтирует специальная подрядная организация, которую наняли в рамках госконтракта.
Следует сказать, что автопарк комитета по гражданской защите не обновлялся в течение долгих лет. Именно поэтому часть транспортных средств уже нельзя отремонтировать. Правительство края готово профинансировать приобретение новых авто, поскольку неисправная пожарная техника в случае ЧП может стоить кому-то жизни.