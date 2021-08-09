Группа "Открытие" за первые шесть месяцев года нарастила чистую прибыль в 2,6 раза

За первые полгода чистая прибыль банковской группы “Открытие” составила 38 млрд рублей, по МСФО, что демонстрирует рост в 2,6 раза. Рентабельность капитала (ROTE) группы увеличилась с 8,3% до 18,9%.

Как сообщает сайт newsnn.ru, с начала 2021 года общие активы группы выросли на 6%, теперь они составляют 3 684 млрд рублей, пишет newsnn.ru. Объем активов, генерирующих процентный доход, составил 2 552 млрд рублей - это 69% от активов группы. Как отметил президент - председатель правления банка “Открытие” Михаил Задорнов, показатель стал рекордным за новую историю группы. Результаты обусловлены основным банковским бизнесом группы и стабильными банковскими доходами, которые выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, доля стабильных доходов в настоящее время составляет 70%. Данный результат обусловлен увеличением розничного портфеля на 23% и количества кредитов сектору МСП. Кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса по итогам первых шести месяцев года стал больше на 4%, составив 1 075 млрд рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 16%, до 175 млрд рублей, розничный - на 23%, до 650 млрд рублей. Отметим, что доля кредитного портфеля в активах достигла 49% и равна 1 787 млрд рублей без учета резервов. Кроме того, стала больше доля инвестиций в ценные бумаги - она составляет 32%, или 1167 млрд рублей, от общих активов группы. Кредитный портфель компании за полгода стал больше на 11%, составив 1 900 млрд рублей. Объем выдачи кредитов корпоративным клиентам стал выше на 34%, теперь показатель составляет 590 млрд рублей. Доля кредитов малому и среднему бизнесу увеличилась на 65%, сейчас показатель - более 80 млрд рублей, розница достигла 166 млрд рублей, увеличившись в полтора раза. По данным ДОМ.РФ и Frank RG, группа “Открытие” вошла в тройку лидеров среди российских банков по объемам рефинансирования ипотечных кредитов. В настоящее время доля в портфеле физлиц достигает 46%, доля потребительского кредитования - 36%.

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