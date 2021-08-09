Имя «Миссис России» назовут 14 августа в Москве

Как сообщает newsnn.ru, завершающему этапу предшествовали региональные испытания конкурса в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Великом Новгороде, Самаре, Тольятти, Кемерове, Анапе, Новокузнецке, Ейске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других городах. Самой молодой участницей конкурса стала Кира Волкова из Ростова-на-Дону, возраст которой составляет 28 лет. Самая старшая финалистка — Светлана Матюшкина из Дзержинска, ей исполнилось 68 лет. По словам организаторов, в конкурсе участвуют много многодетных мам.
Финалистка конкурса Анна Филиппова рассказала, что, по ее мнению, каждая участница идет на конкурс красоты за своим. Для кого-то это самореализация, для кого-то — борьба с комплексами, но, как отмечает Филиппова, всем нужна победа и титул. «Я иду за победой и лучшей версией себя», — заключила Анна.
Организатором конкурса уже более 20 лет является фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин» под руководством Аллы Маркиной. Условие, которое необходимо выполнить кандидаткам, — быть супругой и матерью. Возрастных ограничений в конкурсе нет. Как отмечает Алла Маркина, такие мероприятия важны, поскольку они позволяют «всем радоваться и объединять свои усилия во имя добра, счастья и любви на этой планете».
Конкурс «Миссис Россия» является многоступенчатым проектом, в нем участвуют представительницы разных регионов. В крупных городах страны проходят конкурсы, участницами которых становятся красивые мамы. Раз в год их победительницы собираются в Москве на финальном испытании.
Членами жюри стали «Миссис Земной шар — 2020» Ксения Кривко, певица Наталья Гулькина, балерина Анастасия Волочкова. Председателем жюри стал шоумен и продюсер Сергей Светлаков.
Победительница конкурса получит не только титул, но и призы и подарки от партнеров и спонсоров. Весь следующий год она будет участвовать в социальных, благотворительных и культурных мероприятиях России от имени фонда «Планета женщин».
В 2020 году в конкурсе участвовали 35 женщин, победу одержала 32-летняя Дарья Иванова, многодетная мама из Нижнего Новгорода.