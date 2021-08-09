Имя «Миссис России» назовут 14 августа в Москве

Организатором конкурса уже более 20 лет является фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин» под руководством Аллы Маркиной. Условие, которое необходимо выполнить кандидаткам, — быть супругой и матерью. Возрастных ограничений в конкурсе нет. Как отмечает Алла Маркина, такие мероприятия важны, поскольку они позволяют «всем радоваться и объединять свои усилия во имя добра, счастья и любви на этой планете».