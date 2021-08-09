Массовое ДТП иномарок и «пропаганда» ЛГБТ в лагере. Итоги дня в Свердловской области

Массовое ДТП иномарок и «пропаганда» ЛГБТ в лагере. Итоги дня в Свердловской области
Массовое ДТП иномарок и «пропаганда» ЛГБТ в лагере. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 21:03ОбществоФото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 августа.

54-летний екатеринбуржец, работник ЕЖК, скончался вскоре после вакцинации от COVID-19. На предприятии пояснили, что прививку сотрудники ставят на добровольной основе, приезжают медики из больницы. Коллеги умершего пояснили, что после вакцинации мужчина заболел и был госпитализирован с пневмонией, однако скончался дома уже после выписки. Супруга екатеринбуржца считает, что у него оторвался тромб.

Черепно-мозговую травму и колото-резаные ранения получил водитель Audi TT в массовом ДТП в Екатеринбурге. В ночь на 9 августа автомобиль Audi столкнулся с внедорожником BMW, который от удара развернуло и отбросило на Volkswagen. Очевидцы сообщили, что пострадавший был весь в крови. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, они отметили, что все водители иномарок были без признаков алкогольного опьянения.

Дина, которая обнаружила избитую тагильчанку Элину Гиндулину в Сочи, рассказала подробности ее жизни. Женщину смогла опознать знакомая с ней девушка по ксерокопии паспорта. Стало известно, что раньше пострадавшая проживала на ГГМ, а затем продала имущество и переехала жить в Лазаревское. В Нижнем Тагиле у нее не осталось родных. Также Элина рассказала полицейским, кто на нее напал, преступник находится в розыске.

В пропаганде ЛГБТ обвинил детский лагерь «Талый ключ» под Артемовским руководитель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич. Там проходил традиционный «День наоборот»: девочки переодевались в мальчиков, а мальчики в девочек. Видео было опубликовано в СМИ. Бальцевич считает, что участие детей в подобных мероприятиях вредит им, а организаторы должны понести ответственность по закону.

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