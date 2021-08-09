На 860 тысяч рублей оштрафованы тагильчане за нарушения ПДД за полгода

На 860 тысяч рублей оштрафованы тагильчане за нарушения ПДД за полгода
На 860 тысяч рублей оштрафованы тагильчане за нарушения ПДД за полгода
Сегодня, 14:37ОбществоФото: 1МI
За 6 месяцев 2021 года автолюбители Свердловской области пополнили казну более чем на 7 миллионов рублей, уплатив штрафы за нарушения ПДД.

Порядка 2000 штрафов на общую сумму 860 тысяч рублей за первое полугодие 2021 года оплатили в почтовых отделениях жители Нижнего Тагила, нарушившие Правила дорожного движения.

Всего свердловчане оштрафованы за нарушения ПДД на сумму 7,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Почты России».

В населенные пункты Свердловской области почтальоны доставили 2,5 миллиона уведомлений о штрафах. Большая часть из них оплачена в течение двух недель с 50% скидкой.

Напомним, в конце июля в ходе четырехдневного рейда сотрудники ГИБДД методом скрытого патрулирования с использованием видеокамер, выявили и зафиксировали более тысячи нарушений на дорогах Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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