На 860 тысяч рублей оштрафованы тагильчане за нарушения ПДД за полгода

За 6 месяцев 2021 года автолюбители Свердловской области пополнили казну более чем на 7 миллионов рублей, уплатив штрафы за нарушения ПДД.

Порядка 2000 штрафов на общую сумму 860 тысяч рублей за первое полугодие 2021 года оплатили в почтовых отделениях жители Нижнего Тагила, нарушившие Правила дорожного движения. Всего свердловчане оштрафованы за нарушения ПДД на сумму 7,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Почты России». В населенные пункты Свердловской области почтальоны доставили 2,5 миллиона уведомлений о штрафах. Большая часть из них оплачена в течение двух недель с 50% скидкой. Напомним, в конце июля в ходе четырехдневного рейда сотрудники ГИБДД методом скрытого патрулирования с использованием видеокамер, выявили и зафиксировали более тысячи нарушений на дорогах Свердловской области. 4 дня сотрудники ГИБДД тайно ловили нарушителей в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter