Объявился выигравший 10 млн в лотерею екатеринбуржец

Объявился выигравший 10 млн в лотерею екатеринбуржец
Объявился выигравший 10 млн в лотерею екатеринбуржец
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1MI
Житель Екатеринбурга, который выиграл 10 миллионов рублей в лотерею, вышел на связь и получит свой выигрыш.

Мужчина захотел остаться анонимным, чтобы не привлекать к себе внимание, об этом он рассказал в центре «Столото» в Москве, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу «Столото». Сначала лотерейный билет будет проверен на подлинность, а затем выигрыш переведут екатеринбуржцу в течение 180 дней.

Суперприз государственной лотереи разыгрывался 3 августа. Известно, что екатеринбуржец купил в мобильном приложении лишь один билет за 500 рублей.

Напомним, в июле 2021 года два лотерейных билета жителей Екатеринбурга выиграли более миллиона рублей. Один из счастливчиков, которому билет подарила мама, получил по итогам «Жилищной лотереи» квартиру у моря за 1,6 миллиона рублей. Он оформил выигрыш деньгами, так как планирует купить квартиру в другом месте. Супружеская пара стала обладателями одного миллиона рублей. Еще один екатеринбуржец, который работает в транспортной компании, получил по результатам розыгрыша более 700 тысяч рублей.

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Екатеринбург
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