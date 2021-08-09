Объявился выигравший 10 млн в лотерею екатеринбуржец

Напомним, в июле 2021 года два лотерейных билета жителей Екатеринбурга выиграли более миллиона рублей. Один из счастливчиков, которому билет подарила мама, получил по итогам «Жилищной лотереи» квартиру у моря за 1,6 миллиона рублей. Он оформил выигрыш деньгами, так как планирует купить квартиру в другом месте. Супружеская пара стала обладателями одного миллиона рублей. Еще один екатеринбуржец, который работает в транспортной компании, получил по результатам розыгрыша более 700 тысяч рублей.