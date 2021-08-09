Определён региональный оператор газификации в Свердловской области

Определён региональный оператор газификации в Свердловской области
Определён региональный оператор газификации в Свердловской области
Сегодня, 17:41ОбществоФото: 1МI
Оператором газификации Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев назначил компанию «Газэкс».

Посредством «Газэкс» начнут находить решения задач финансирования, если на осуществление какого-нибудь проекта не хватит финансов властей региона и организаций, рассказали в минэнерго и ЖКХ Свердловской области.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил, что на догазификацию региона придётся потратить не менее 30 млрд рублей, пишет Е1.

Бесплатная подводка газа будет проходить лишь до границы участка, а дальше собственники будут её сами оплачивать.

Напомним, в 2021 году Нижний Тагил попал в программу газификации «грязных» городов в рамках программы «Чистый город».

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