Пермская ЦБК представила главе края Дмитрию Махонину инвестпроекты

В ходе поездки на комбинат Махонин зашел в пару ключевых цехов ООО «Прикамский картон» (входит в ГП «ПЦБК»). В одном из них после обновления объемы выпуска картона увеличились с 56 000 до 124 000 тонн. В другом цехе глава региона изучил процедуру разлома макулатуры и очищения избыточной оборотной воды на флотаторе. Установка уничтожает отходы целлюлозно-бумажного производства. Нагрузка на очистные сооружения предприятия снижается. Очистные сооружения «ПЦБК» также реконструирует, как и остальное производство.