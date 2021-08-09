С Днём города поздравил тагильчан мэр Нижнего Тагила

С Днём города поздравил тагильчан мэр Нижнего Тагила
С Днём города поздравил тагильчан мэр Нижнего Тагила
Сегодня, 13:08ОбществоФото: 1МI
Владислав Пинаев поздравил с Днём города жителей Нижнего Тагила. В 2021 году городу исполнилось 299 лет.

Поздравление Владислава Пинаева от 8 августа 2021 года размещено на сайте администрации Нижнего Тагила.

Искренне верю, что всех нас объединяет любовь к нашему общему дому и желание видеть его красивым и развивающимся. Мы по праву гордимся славной историей Нижнего Тагила и его современными достижениями,такими словами поздравил тагильчан мэр города.

Кроме того, Пинаев отметил, что уже сейчас идёт подготовка к празднованию 300-летия Нижнего Тагила, оно состоится в августе 2022 года.

Также глава города поблагодарил всех жителей, которые принимают активное участие в жизни города, а также работников промышленных предприятий.

Напомним, в 2021 году в связи с третьей волной коронавируса было решено празднование Дня города в Нижнем Тагиле перенести в онлайн-формат. Кроме того, не будет и ежегодного вечернего салюта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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