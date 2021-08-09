Тагильским рабочим не доплатили за возведение ледовых городков у ДК НТМК и ДК Окунева

Субподрядчик не рассчитался до конца с рабочими, создававшими ледовые городки на территориях ДК НТМК и ДК им. Окунева. Тагильчанин Сергей и двое его знакомых должны были получить 100 тысяч на всех. По словам Сергея, работы по возведению объектов подрядчик отдал на субподряд, а тот нанял мужчин по устной договоренности.

В декабре 2020 года трое мужчин — Сергей Кондратьев, его друг и знакомый его товарища — выполняли работы по добыче льда. Как заявляет Сергей, на карьере «Зай-гора» ими было добыто порядка 300 листов льда. Лед предназначался для строительства ледовых городков на территориях ДК им. Окунева и ДК НТМК в Нижнем Тагиле. Далее молодые люди приступили к строительству городка в Дзержинском районе. Работы были успешно сданы 27 декабря, рассказывает собеседник редакции. А после выполнение тех же работ было произведено на территории ДК НТМК. 31 декабря работы также были приняты заказчиком. Заработок Кондратьеву предложил давний знакомый — Сергей Бутурлин. Мужчина пообещал троим рабочим сумму в 50 тысяч рублей за добычу льда и столько же за строительство ледовых городков на прилегающих территориях двух дворцов культуры в Нижнем Тагиле. В результате Бутурлин выплатил по 10 тысяч рублей двоим рабочим, а третий остался вовсе без заработной платы. Оставшиеся деньги — порядка 80 тысяч рублей — так и не были выплачены работавшим. Бутурлин на устных договорённостях пообещал определенную сумму за добычу льда и строительство двух объектов изо льда. Мы поверили ему на слово, я позвал работать ребят. А после сдачи всех объектов, человек удалил и заблокировал мой номер и в мессенджерах не отвечает, заявил в беседе с TagilCity.ru Сергей Кондратьев. На звонки редакции Сергей Бутурлин также не ответил, при этом сообщение в мессенджере отметилось прочитанным, но осталось без реакции. По данным арбитражного суда Свердловской области, Сергей Бутурлин ранее выступал ответчиком по иску о взыскании денежных средств. 24 февраля 2021 года суд постановил взыскать с Бутурлина долг в сумме 200 тысяч рублей в пользу истца — заказчика скульптуры. Согласно материалам дела, 23 января 2020 года к Бутурлину обратился один из тагильских предпринимателей за предоставлением услуг по изготовлению скульптурной композиции из металла. Цена услуг по договору составляла 335 тысяч рублей. Заказчиком была внесена предоплата в размере 200 тысяч. Однако свой заказ он так и не получил и обратился в суд. В последний раз я связывался с Бутурлиным в феврале, он заявил, что судится с неким Тимуром Юлдашевым. Говорил, что Юлдашев являлся генподрядчиком данных работ и также не выплатил ему средства, оправдывая тем самым свои долговые обязательства перед нами, сообщает собеседник TagilCity.ru. Тимур Юлдашев также походил ответчиком по делам о взыскании денежных средств. 26 мая 2017 года арбитражный суд Свердловской обязал Юлдашева выплатить 798 тысяч рублей. Примечательно, что долговые обязательства перед истцом у Юлдашева были за строительство и организацию работы новогоднего ледового городка, иллюминирование главной новогодней ели (фасада здания), и ледово-снежных скульптур на площади перед ДК им. Окунева — ситуация, схожая со случаем Сергея Кондратьева. Являлся ли Тимур Юлдашев генподрядчиком данных работ, я не знаю. Возможно, Бутурлин вводит меня в заблуждения, чтобы оттянуть сроки выплат по задолженности. У меня есть свидетели, при которых состоялась наша устная договоренность, я планирую обратиться в правоохранительные органы, рассказал TagilCity.ru Сергей. Чтобы выяснить, кто являлся генподрядчиком работ по строительству ледовых городков, журналистом редакции TagilCity.ru будет направлен запрос в пресс-службу ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Если вы оказались в подобной ситуации — пишите в редакцию pressa@tagilcity.ru.

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