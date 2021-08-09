В ЛГБТ-пропаганде среди детей обвинен детский лагерь в Свердловской области (видео)

Из-за «Дня наоборот», в рамках которого девочки были мальчиками, а мальчики переодевались в юбки и красились, детский санаторий под Артемовским обвинили в пропаганде ЛГБТ.

Проверить детский санаторий «Талый ключ» под свердловским городом Артемовский прокуратуру попросил руководитель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич, которого возмутил традиционный «День наоборот». Мероприятие, прошедшее в летнем лагере, он назвал «целенаправленной пропагандой ЛГБТ-сообщества». Бальцевич отметил, что участие детей в подобных действах вредит им, и подобные игры опасны, в том числе для воспитания мужественности. Видеокадры с «Дня наоборот» опубликовал Е1. Видео: е1.ru Общественник добавил, что люди, организовавшие это мероприятие, должны понести ответственность по закону. Напомним, в июле 2021 года одна из типографий Екатеринбурга отказалась печатать для клиента снимки, посчитав, что на фото изображены мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. В действительности же на кадрах были участники популярной корейской группы BTS. Подумали, что геи: типография в Екатеринбурге отказалась печатать клиенту фотографии

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