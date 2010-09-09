«3000 шагов к здоровью» сделают екатеринбургцы в день трезвости
9 сентября 2010, 09:44ОбществоОльга
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Екатеринбуржцы пройдут по&nbsp;улицам города в&nbsp;пропаганду общественной физической активности и&nbsp;профилактики алкоголизма. Шествие &laquo;3000 шагов к&nbsp;здоровью&raquo; приурочено к&nbsp;3&nbsp;Областному Дню трезвости.
Как сообщает АПИ, в шествии 10 сентября примут участие учащиеся екатеринбургских школ, преподаватели и студенты Свердловского областного медицинского и фармацевтического колледжей и Уральского государственного колледжа им. И.И. Ползунова, а также студенты Уральской государственной медицинской академии и Уральского государственного педагогического университета в количестве 300 человек — пресс-служба министерства здравоохранения правительства Свердловской области.
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