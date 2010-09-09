Американский пастор намерен сжечь Коран 11 сентября

На решимость священнослужителя не повлияли настоятельные советы федеральных властей, многочисленных религиозных деятелей и общественности, отмечает " Русская Служба Новостей ". Против планов священника уже выступил представитель администрации президента США, генсек НАТО и госсекретарь Хиллари Клинтон, которая назвала акцию "безответственной и позорной".

Вместе с тем мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выступил с защитой священнослужителя. Не оправдывая его намерения, Блумберг напоминает о Первой поправке к Конституции США, по которой всем гарантирована свобода слова и собраний.