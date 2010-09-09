Американский пастор намерен сжечь Коран 11 сентября
9 сентября 2010, 07:02ОбществоОльга
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Служитель одной из церквей во Флориде пастор Джонс собирается сжечь несколько копий священного писания мусульман в памятную для американцев дату 11 сентября. Пастор полагает, что его акция должна стать неким предостережением "тяжелому направлению ислама, представители которого намерены распространить свое влияние на Соединенные Штаты".
На решимость священнослужителя не повлияли настоятельные советы федеральных властей, многочисленных религиозных деятелей и общественности, отмечает "Русская Служба Новостей". Против планов священника уже выступил представитель администрации президента США, генсек НАТО и госсекретарь Хиллари Клинтон, которая назвала акцию "безответственной и позорной".
Вместе с тем мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выступил с защитой священнослужителя. Не оправдывая его намерения, Блумберг напоминает о Первой поправке к Конституции США, по которой всем гарантирована свобода слова и собраний.
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