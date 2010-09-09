Бесплатный поезд "Екатеринбург - Верхотурье" будет пущен для паломников

Бесплатный рейс состоится 24 и 25 сентября, в дни празднования покровителя Уральской земли – праведного Симеона Верхотурского. Дополнительный поезд №5563 в 7-10 по уральскому времени отправится из Екатеринбурга. В Верхотурье поезд прибудет в 13-20. Обратно в Екатеринбург он отправится 25 сентября под №5570 в 14-45.