«Денежкин камень» полностью потушен
9 сентября 2010, 18:35ОбществоОльга
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В государственном природном заповеднике «Денежкин камень» ликвидированы все пожары. Как пишет «ТАСС-Урал», об этом заявили сотрудники заповедника. «Все силы и средства, задействованные в тушении огня, выведены из заповедника. «Денежкин камень» начал функционировать в штатном режиме», - сообщили представители учреждения.
Напомним, пожар в «Денежкином камне»начался в середине июля. С тех пор огнем было пройдено более трех тысячтрехсот гектаров. Заповедник «Денежкин Камень» основан в 1946 году инаходится на восточном склоне Уральского хребта. Здесь сохранилиськрупные участки первичной горной тайги, являющиеся заказником для многихособо ценных и редких видов уральской горно-таежной флоры и фауны
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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