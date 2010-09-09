«Денежкин камень» полностью потушен

Напомним, пожар в «Денежкином камне»начался в середине июля. С тех пор огнем было пройдено более трех тысячтрехсот гектаров. Заповедник «Денежкин Камень» основан в 1946 году инаходится на восточном склоне Уральского хребта. Здесь сохранилиськрупные участки первичной горной тайги, являющиеся заказником для многихособо ценных и редких видов уральской горно-таежной флоры и фауны