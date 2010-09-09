Детсады, школы и больницы начнут получать тепло с 10 сентября
9 сентября 2010, 18:50ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
10 сентября в школах и детсадах Нижнего Тагила будет тепло. Как рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов, отопление пустят после подписания постановления о сдвиге сроков отопительного сезона для социальных объектов.
Правда, как отметил Владимир Белов, через несколько дней синоптикиобещают теплую погоду. Но отключить отопление на время тёплой погоды неполучится - не позволяет технология. Кстати, вместе с социальнымиобъектами тепло придет завтра и в некоторые квартиры. Потому что есливместе со школами не подключить соседние дома, отопительная системаможет не выдержать нагрузки, отметил Владимир Белов.
Также Владимир Белов заявил, что в настоящее время проходит совещание,касающееся задолженности перед Уралсевергазомю Долги могут помешатприходу отопления в дома большинства тагильчан к 15-му сентября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей