Детсады, школы и больницы начнут получать тепло с 10 сентября

Правда, как отметил Владимир Белов, через несколько дней синоптикиобещают теплую погоду. Но отключить отопление на время тёплой погоды неполучится - не позволяет технология. Кстати, вместе с социальнымиобъектами тепло придет завтра и в некоторые квартиры. Потому что есливместе со школами не подключить соседние дома, отопительная системаможет не выдержать нагрузки, отметил Владимир Белов.