До начала Всероссийской переписи осталось чуть больше месяца
9 сентября 2010, 08:09ОбществоОльга
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Всероссийская перепись пройдет в Нижнем Тагиле в период с 14 по 25 октбря. Подготовка к переписи населения завершена.
В городе создано 50 переписных и 199 инструкторских пунктов, проведена тщательная работа по приведению в порядок адресного хозяйства (установка номерных знаков и аншлагов на дома, уточнение адресной информации). Особое внимание уделяется мерам безопасности: неблагополучные семьи, места массового проживания лиц без регистрации переписчики будут посещать в сопровождении сотрудников милиции, сообщает пресс-слубжа Администрации города.
Всего в Нижнем Тагиле будет задействовано 1500 (с учетом резерва кадров) переписчиков, в настоящее время прием работников почти завершен, остались лишь места в резерве.
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