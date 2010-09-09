До начала Всероссийской переписи осталось чуть больше месяца

В городе создано 50 переписных и 199 инструкторских пунктов, проведена тщательная работа по приведению в порядок адресного хозяйства (установка номерных знаков и аншлагов на дома, уточнение адресной информации). Особое внимание уделяется мерам безопасности: неблагополучные семьи, места массового проживания лиц без регистрации переписчики будут посещать в сопровождении сотрудников милиции, сообщает пресс-слубжа Администрации города.