«Евраз» продолжает модернизацию сталеплавильного производства НТМК

Как сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ, в ближайшее время одновременно с реконструкцией конвертера №4 пройдет модернизация машины непрерывного литья заготовок №3. Это позволит увеличить ее мощность с 700 тысяч до 1 миллиона тонн качественной непрерывно-литой заготовки в год, а также расширить сортамент металлопроката.