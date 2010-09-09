«Евраз» продолжает модернизацию сталеплавильного производства НТМК
&laquo;Евраз&raquo; начал реконструкцию конвертера №4 на НТМК. Это последний из&nbsp;четырех действующих на&nbsp;предприятии агрегатов для выплавки стали, который будет обновлен в&nbsp;рамках масштабного проекта модернизации сталеплавильного производства НТМК.
Работы по модернизации конвертера ведутся в круглосуточном режиме, в условиях действующего сталеплавильного производства. По словам директора по производству НТМК Валерия Галченкова, в ноябре новый конвертер уже выплавит первую сталь.
Как сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ, в ближайшее время одновременно с реконструкцией конвертера №4 пройдет модернизация машины непрерывного литья заготовок №3. Это позволит увеличить ее мощность с 700 тысяч до 1 миллиона тонн качественной непрерывно-литой заготовки в год, а также расширить сортамент металлопроката.
В результате реализации инвестиционных проектов современное сталеплавильное производство НТМК будет включать четыре новых конвертера и четыре машины непрерывного литья заготовок. Производительность конвертерного цеха составит 4,5 миллиона тонн стали в год.