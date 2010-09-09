Из тагильского металла возводят объекты к саммиту АТЭС-2012
9 сентября 2010, 18:30ОбществоОльга
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Из тагильского металла во Владивостоке возводят объекты к Саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества-2012. Туда по железной дороге отправляет свою продукцию Нижнетагильский завод металлоконструкций.
Именно из-за этого на нижнетагильском отделении обслуживания СвЖД с начала года более чем в два раза увеличилась погрузка металлоконструкций. В целом же показатели погрузки выросли почти на 5%. Больше всего отгружают железную и цветную руды, черные металлы и химикаты. Рост показателей по железной руде связан с возобновлением отправки на экспорт продукции «Качканарский ГОК «Ванадий».
По сообщению пресс-службы нижнетагильского отделения СвЖД, по некоторым направлениям уровень погрузки приблизился к показателям докризисных восьми месяцев 2008 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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