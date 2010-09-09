Из тагильского металла возводят объекты к саммиту АТЭС-2012

Именно из-за этого на нижнетагильском отделении обслуживания СвЖД с начала года более чем в два раза увеличилась погрузка металлоконструкций. В целом же показатели погрузки выросли почти на 5%. Больше всего отгружают железную и цветную руды, черные металлы и химикаты. Рост показателей по железной руде связан с возобновлением отправки на экспорт продукции «Качканарский ГОК «Ванадий».