Константин Хабенский приехал в Нижний Тагил

Возможно, этим проектом станет детская театральная студия, патронировать которую будет Хабенский. Планируется, что театральная студия будет создана на базе одной из общеобразовательных тагильских школ. Актер посетил администрацию города, факультет искусств НТГСПА, с которым будет связана студия.

Пока неизвестно, согласится ли Хабенский участвовать в развитии театрального образования в нашем городе или в Тагиле будет реализован другой проект с его участием.