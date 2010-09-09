Круглый год за баранкой авто. Советы по всесезонному вождению.

1. Готов к зиме? Подготовь свой авто!

Добавьте достаточное количество антифриза к охлаждающей жидкости двигателя. Он защитит Ваш автомобиль от замерзания и коррозии. Проверьте состояние аккумулятора и убедитесь в том, что заряда будет достаточно для запуска двигателя холодной зимой. Проверьте тормоза. При неисправных тормозах автомобиль может вести в сторону в момент торможения. Возьмите с собой аварийные источники питания. Ручной электрический фонарь, одеяло, песок или соль, а также скребок для льда должны быть обязательно в Вашей машине. Проверьте обогреватель салона и стеклообогреватель. Смените масло. Зимний сорт масла обеспечивает легкий запуск двигателя. Используйте зимний очиститель для ветрового стекла. Незамерзающая жидкость и дворники помогут уберечь ветровое стекло от замерзания.

2. А знаете ли вы, как водить авто зимой?

Запаситесь достаточным временем для поездки. Удвойте расстояние безопасного вождения. Дополнительное пространство межуд Вашим автомобилем и автомобилем впереди обеспечит время для и место для бехопасного торможения. Чистите свой автомобиль. Регулярная мойка уменьшит коррозию, вызванную химреагентами и солью, используемых для очистки дорог. Будьте внимательны на мостах и переездах. Там быстрее появляется лед, поэтому вождение должно быть аккуратным. Смотрите сами и будьте видимы. Включите фары и позаботьтесь о чистоте ветрового стекла. Будьте готовы к буксировке на льду или в снегу. Не поворачивайте колеса. Удалите снег вокруг колес и аккуратно толкните автомобиль по направлению назад и вперед. Подготовьтесь к недостаточной и избыточной поворачиваемости.

3. Будьте готовы! Немного о смене времен года и об осадках.

Следует знать о многих важных моментах: Аквапланирование и как его избежать Когда мокрые дороги наиболее опасны Как бороться с заносом Как важно уменьшить скорость Как сохранить правильную дистанцию и обеспечить сцепление.

4. Укомплектуйте для себя наиболее полный комплект инструментов для экстренных случаев, особенно для вождения зимой на большие расстояния.

Будьте готовы к вынужденной остановке. Используйте жесткий контейнер для набора инструментов (плотную сумку). Совет по комплектации: дорожные сигнальные огни, шерстяные одеяла, соединительные кабели, легкая закуска, маленькая переносная печка, пакетики с супом, кастрюля и столовые приборы, толстые носки, шапка, рукавицы, лекарства, колёсные цепи, лопата для снега, свечи, фонарь и спички, радио и батарейками, что-то для чтения. Не забудьте лекарства и необходимые личные вещи. Всегда имейте с собой аптечку первой помощи. И убедитесь в том, что аккумулятор Вашего мобильного телефона полностью заряжен.

5. Обращайте внимание на специальные требования для разных времен года.

Вы должны подготовить автомобиль и шины не только к зиме, но и к другим временам года. Туман, сильные дожди, снег и лед, яркий свет и жара - все это требует специальных мер по подготовке.

6. Ежики в тумане. Советы по вождению.

Лучше всего не выезжать в туман, но если Вы должны ехать, сделайте следующее: –Снизьте скорость. Если Вы видите фары или задние огни, снизьте скорость еще больше. Водитель может быть вынужден ехать по середине дороги или может быть остановлен или двигаться очень медленно. –Включите фары ближнего света или пользуйтесь противотуманными фарами. –Держитесь в пределах видимости. Вы можете быть вынуждены внезапно остановиться. Если туман слишком плотный, остановитесь и съедьте с дороги. Не едьте на скорости очень низкой скорости. –Включите сигнал поворота задолго до поворота и тормозите раньше полной остановки для того, чтобы предупредить других водителей.

7. Ветер, ветер, ты могуч...Вождение при сильном ветре.