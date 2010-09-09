Мононо Никита и Архип-Урал родились в Москве

В июле 2010 года жители Москвы назвали своих детей Калерия, Аглая, Дарена, Борислав, Евсей, Ерофей, Емельян, Агафья, Властислава и Океана. Кроме того, в январе-июне столичные малыши получили имена Радость, Огнеслав, Еремей Покровитель и Лука-Счастье Саммерсет Оушен, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова заместителя начальника Управления ЗАГС столицы Татьяны Ушаковой.