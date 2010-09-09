Найдены причины нефтяной катастрофы в Мексиканском заливе
Британская нефтяная компания BP обнародовала данные о причинах взрыва на буровой платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, в результате чего произошла крупная утечка "черного золота", вызвавшая экологическую катастрофу. Эксперты подготовили 193-страничный доклад о предпосылках инцидента.
В сообщении перечислены основные ошибки, из-за которых произошла авария, сообщает "РИА Новости". Во-первых, цементные барьеры на дне аварийной скважины Macondo не могли задержать углеводороды в резервуаре, как должны были, поэтому сквозь них протекал газ и конденсат. Во-вторых, BP и Transocean ошибочно приняли отрицательные результаты главного теста по безопасности (проверка скважины на герметичность), хотя скважина была негерметична.
В-третьих, экипаж Transocean не заметил, что из скважины идет поток углеводородов. После этого поток достиг скважины, а должен был быть выведен на поверхность. Когда газ достиг машинного отделения через вентиляционную систему, он был пожароопасен, а система не предотвратила пожар. Даже после взрыва и пожара автоматические роботы не были запущены, чтобы заткнуть отверстие в негерметичной скважине.
Спустя сорок минут газ достиг машинного отделения платформы, где загорелся, а потом взорвался. После этого произошел сбой в системе автоматического пожаротушения, которая не смогла ликвидировать возгорание.