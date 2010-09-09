Обзавестись доменами на национальных языках хотят уже 33 страны
9 сентября 2010, 18:11ОбществоОльга
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Заявки на&nbsp;получение доменных имен в&nbsp;Интернете, в&nbsp;написании которых используются национальные алфавиты, подали уже 33&nbsp;государства.
Как пишет ТАСС-Урал, об этом сообщила представитель международной корпорации по управлению адресным пространством Интернета ICANN Тина Дам на международной конференции администраторов и регистраторов Интернет-доменов. По ее словам, если заявки будут удовлетворены, то адреса Интернет-сайтов можно будет писать еще на 22 языках мира.
На данный момент доменные имена на национальных языках есть у России, ставшей в этом плане первопроходцем, а также у Таиланда, Туниса, Иордании, Египта, Китая, Саудовской Аравии и Гонконга. Среди стран подавших заявки — Катар, Сингапур, Сирия и Румыния.
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