Обзавестись доменами на национальных языках хотят уже 33 страны

Как пишет ТАСС-Урал, об этом сообщила представитель международной корпорации по управлению адресным пространством Интернета ICANN Тина Дам на международной конференции администраторов и регистраторов Интернет-доменов. По ее словам, если заявки будут удовлетворены, то адреса Интернет-сайтов можно будет писать еще на 22 языках мира.