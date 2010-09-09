Появление в Челябинске порнорадио возмутило священнослужителей
9 сентября 2010, 17:58ОбществоОльга
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Русская православная церковь осудила появление в&nbsp;Челябинске первого в&nbsp;России радио &laquo;Порно&raquo;.
«Отношение церкви однозначно негативное. Церковь относитсяк этому как ко всяким непристойностями непотребствам. Мнение организаторов этого радиоо том, что якобы они таким способом будут заниматьсяпрофилактикой венерических заболеваний, мне кажетсянаивным», — заявил агентству«Интерфакс-Урал» настоятель Свято-Троицкого храмаотец Игорь (Шестаков). По его мнению, такое радио лишний разнапоминает о человеческой похоти.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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