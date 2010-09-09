Появление в Челябинске порнорадио возмутило священнослужителей

«Отношение церкви однозначно негативное. Церковь относитсяк этому как ко всяким непристойностями непотребствам. Мнение организаторов этого радиоо том, что якобы они таким способом будут заниматьсяпрофилактикой венерических заболеваний, мне кажетсянаивным», — заявил агентству«Интерфакс-Урал» настоятель Свято-Троицкого храмаотец Игорь (Шестаков). По его мнению, такое радио лишний разнапоминает о человеческой похоти.