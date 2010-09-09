По мнению Владимира Путина, теракт направлен на разжигание вражды между российскими гражданами. «Преступления, подобные тому, что совершено сегодня на Северном Кавказе, нацелено на то, чтобы посеять вражду между нашими гражданами. Мы не имеем права этого допустить», — сказал Владимир Путин в ходе встречи с председателем Союза муфтиев России Равилем Гайнутдином.

«Мы очень рассчитываем на то, чтобы мусульманское население России внесет в эту борьбу решающий вклад. Я знаю, как мусульмане относятся к таким экстремистам. Мы ощущаем их поддержку, особенно в Северокавказском регионе, и благодарны за нее. Рассчитываю, что вместе мы преодолеем все эти трудности», — цитирует премьера «Интерфакс».

Также Путин отметил, что преступление было совершено в священный для мусульман день — праздник Ураза Байрам, который традиционно ассоциируется с миром и согласием.